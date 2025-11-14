PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Ascheberger Straße
Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 13.11.2025, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 20.20 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Ascheberger Straße in Senden ein. Zuvor schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich das Obergeschoss. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

