POL-COE: Dülmen, Daruper Straße
Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 13.11.2025, in der Zeit von 19.15 Uhr bis 21.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Daruper Straße in Dülmen ein. Zuvor hebelten sie ein Fenster auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Hier durchsuchten sie offensichtlich sämtliche Räume und Schränke und entwendeten eine Geldkassette samt Inhalt (niedriger vierstelliger Betrag) und Schmuck.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

