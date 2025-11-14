POL-COE: Dülmen, Daruper Straße
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am 13.11.2025, in der Zeit von 19.15 Uhr bis 21.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Daruper Straße in Dülmen ein. Zuvor hebelten sie ein Fenster auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Hier durchsuchten sie offensichtlich sämtliche Räume und Schränke und entwendeten eine Geldkassette samt Inhalt (niedriger vierstelliger Betrag) und Schmuck.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02591-7930.
