Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/Polizei sucht vermisste 16-Jährige

Coesfeld (ots)

Die Jugendliche verließ am Donnerstag (13.11.) zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr die elterliche Wohnanschrift in Nottuln. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Einsatz von Mantrailerhunden, verliefen erfolglos. Die Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass die Vermisste mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Münster gefahren sein könnte.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- Ca 165 cm groß - Schlanke Statur - Blonde, auffallend gelockte Haare - Vermutlich bekleidet mit blauer Latzhose, schwarzem Sweatshirt, rot-schwarzen Sneakern, schwarzer Herren-Pufferjacke

Die Kreispolizeibehörde bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung. Wer die Jugendliche in der Zeit seit ihrem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Link zum Fahndungsportal mit Bildern der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/186209

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell