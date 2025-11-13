PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B58/ In Schlangenlinien und Kind im Kofferraum

Coesfeld (ots)

Zeugen meldeten am Mittwoch (12.11.25) ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der B58 in Richtung Lüdinghausen. Neben der Fahrerin befanden sich sieben Jugendliche und Kinder in dem Fahrzeug. Ein Kleinkind saß ungesichert im Kofferraum. Gegen 19.55 Uhr stoppten Polizisten die 39-jährige Fahrerin aus Großbritannien auf Höhe der Einmündung zur Halterner Straße. Es stellte sich heraus, dass das Auto bereits in Verbindung mit Straftaten aufgefallen war. Die Polizisten entdeckten darüber hinaus mögliche gestohlene Kleidung. Die Frau war nicht in der Lage, einen freiwilligen Alkoholtest durchzuführen, da sie es nicht mehr schaffte, in das Röhrchen zu pusten. Sie verhielt sich während der Maßnahmen sowie während der Entnahme einer Blutprobe zudem unkooperativ und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Frau von der Wache entlassen. Der Vater nahm sich der Kinder an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

