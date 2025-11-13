POL-COE: Billerbeck, L506/ Auto prallt gegen Schild

Coesfeld (ots) - In Dülmen kam es gestern, am 11.11.2025 zu zwei Einbrüchen. In der Zeit von 17.40 Uhr bis 18.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Merode in Dülmen, Merfeld ein. Hierzu gelangten sie mit Hilfe einer Mülltonne auf ein angrenzendes Carport. Von dort aus schlugen sie ein Fenster im Obergeschoss ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie ...

mehr