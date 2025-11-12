Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen,Nienkamp, Merfeld

Einbrüche in Dülmen

Coesfeld (ots)

In Dülmen kam es gestern, am 11.11.2025 zu zwei Einbrüchen.

In der Zeit von 17.40 Uhr bis 18.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Merode in Dülmen, Merfeld ein. Hierzu gelangten sie mit Hilfe einer Mülltonne auf ein angrenzendes Carport. Von dort aus schlugen sie ein Fenster im Obergeschoss ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich alle Räume und Schränke im Obergeschoss. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Auf dem Nienkamp in Dülmen brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 10.11.2025, 15.00 Uhr bis 11.11.2025, 15.10 Uhr über das Einschlagen eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus ein. Hier durchsuchten die Täter sämtliche Räume und Schränke im gesamten Haus und lösten oder verschoben Tresore. Zwei der Tresore entwendeten sie samt Inhalt (zwei Jagdwaffen). Ob die Täter noch mehr entwendet haben, kann noch nicht gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell