Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Kontoinformationen

Meerbusch (ots)

Eine 74-Jährige aus Meerbusch-Büderich ist am Freitag (20. Juni) offenbar Opfer von Betrügern geworden.

Diese erhielt am Freitagvormittag einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters mit der Information einer verdächtigen Transaktion von ihrem Konto. Ein bislang unbekannter Mann suchte die Seniorin daraufhin an ihrer Wohnanschrift am Laacher Weg auf. Unter dem Vorwand, die Sicherheit sei gefährdet, brachte er die Meerbuscherin dazu, ihm ihre Bankkarte auszuhändigen und die Geheimzahl zu verraten. Außerdem wurde sie gefragt, ob sich Bargeld im Haus befände.

Daraufhin entfernte sich der mutmaßliche Betrüger in unbekannte Richtung. Ob vom Konto der 74-Jährigen Geld abgehoben wurde, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch Zeugen um Hilfe auf der Suche nach dem Tatverdächtigen.

Dieser wird beschrieben als etwa 28 bis 30 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß. Er soll dunkle Haare haben und war bekleidet mit einem Anzug. Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Zugleich rät die Polizei zur Vorsicht vor Betrügern. Diese versuchen mit psychologischem Druck und immer wieder neuen Methoden, an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Wer die Tricks und Maschen aber kennt, kann sich schützen. Deswegen sollten Freunde und Angehörige gerade mit älteren Menschen über das Thema reden und sie über die drohende Gefahr informieren. Weitere Hinweise hat die Polizei unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern zusammengestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell