POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße/ Jeep gestohlen
Coesfeld (ots)
Gegen 2.45 Uhr haben Unbekannte am Dienstag (11.11.25) einen weißen Jeep Grand Cherokee von der Coesfelder Straße in Lette gestohlen. Auf dem Auto waren ein Dachträger sowie ein Dachzelt befestigt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
