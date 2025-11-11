PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße/ Jeep gestohlen

Coesfeld (ots)

Gegen 2.45 Uhr haben Unbekannte am Dienstag (11.11.25) einen weißen Jeep Grand Cherokee von der Coesfelder Straße in Lette gestohlen. Auf dem Auto waren ein Dachträger sowie ein Dachzelt befestigt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:43

    POL-COE: Nottuln, Oberstockumer Weg/ Zeugen nach Attacke gesucht

    Coesfeld (ots) - Nach einer Attacke gegen einen 24-jährigen Nottulner am Sonntag (09.11.25) sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 4.15 Uhr befand sich der Mann mit einer Begleitung auf dem Weg nach Hause. Ein fremder Mann sprach beide aus dem Auto heraus an und fragte nach deren Adressen. Zusätzlich äußerte der Unbekannte, dass er beiden hinterherfahren werde. Daraufhin begaben sie sich in einen Garten. Nachdem einige ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:08

    POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Heide/ Diebstahl aus Rohbau

    Coesfeld (ots) - Aus einem Rohbau an der Kalksbecker Heide haben Täter diverse Starkstromkabel sowie Verlängerungskabel entwendet. Zu diesem Zweck wurden die Kabel durchtrennt. Dadurch entstand Sachschaden an einem Gipssilo sowie an der Verkabelung des Einfamilienhauses. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Freitag (07.11.25) und 7.10 Uhr am Montag (10.11.25). Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu anderen Einbrüchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren