Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Oberstockumer Weg/ Zeugen nach Attacke gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einer Attacke gegen einen 24-jährigen Nottulner am Sonntag (09.11.25) sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 4.15 Uhr befand sich der Mann mit einer Begleitung auf dem Weg nach Hause. Ein fremder Mann sprach beide aus dem Auto heraus an und fragte nach deren Adressen. Zusätzlich äußerte der Unbekannte, dass er beiden hinterherfahren werde. Daraufhin begaben sie sich in einen Garten. Nachdem einige Zeit vergangenen war, wollten sie weiterlaufen. Jedoch hatte der Unbekannte gewartet. Er schlug den Nottulner unvermittelt, worauf er in einen Busch fiel. Als der Täter einen Zeugen bemerkte, flüchtete dieser in einem silbergrauen Auto. Der verletzte Nottulner kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

-männlich -rund 1,80 Meter -29-33 Jahre -westeuropäisch -schlank -Stoppelbart -schwarze nach hinten gegelte Haare -akzentfreies Deutsch

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell