Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stiftsplatz

Auseinandersetzung auf Martinimarkt

Coesfeld (ots)

Der diesjährige Martinimarkt verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Am Sonntagabend ereignete sich jedoch ein Vorfall, der dieses Resümee trübt.

Gegen 23.15 Uhr gerieten vier unbekannte Tatverdächtige auf dem Festgelände mit einer Gruppe von drei jungen Männern in einen Streit über ein Stück Pizza. Im weiteren Verlauf schlugen sie unvermittelt auf das Trio im Alter von 20-25 Jahren ein. Zwei von ihnen traten sie zudem, als diese bereits am Boden lagen.

Zwei Frauen (29 und 24 Jahre alt) beobachteten dieses, filmten und verfolgten drei der Tatverdächtigen zunächst. Als die Täter dies bemerkten, wandte sich einer von ihnen zu den Frauen und schlug beiden ins Gesicht. Der vierte Täter hatte sich zuvor in unbekannte Richtung entfernt.

Beide Frauen sowie zwei der Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und nach rettungsdienstlicher Behandlung vor Ort entlassen. Der dritte Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei fahndete nach den Tatverdächtigen, bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - kräftige Figur - dunkle, kurze Haare - weiße "Puffer"- Jacke - dunkelblaue Jeans - schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle - südländisches Erscheinungsbild

2. Person (entfernte sich in unbekannte Richtung):

- männlich - 18-20 Jahre Alt - kurze, schwarze Haare - dunkel gekleidet - "Ziegenbart" - südländisches Erscheinungsbild

3. Person:

- männlich - 18-19 Jahre alt - 1,80-1,85 Meter groß - rötliche, kurze Haare - rötlicher 3-Tage Bart (Vollbart) - schwarze Jacke - schwarze Jeans - weiße Schuhe

4. Person:

- männlich - schlanke Figur - 17-20 Jahre Alt - 1,70-1,75 Meter - helles, kurzes Haar - schwarzer Mantel - hellblaue Jeans-Hose - weiße Schuhe

Die Polizei Dülmen bittet um Hinweise unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell