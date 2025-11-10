POL-COE: Nottuln, Oberstockumer Weg
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am 07.11.2025, in der Zeit von 17.40 Uhr bis 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Oberstockumer Weg in Nottuln ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Inneren des Hauses. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.
