Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Oberstockumer Weg
Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 07.11.2025, in der Zeit von 17.40 Uhr bis 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Oberstockumer Weg in Nottuln ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Inneren des Hauses. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

