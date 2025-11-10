PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Holtkampstraße/ Motorroller gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Holtkampstraße einen verschlossenen Motorroller gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Freitag (07.11.25) und 6 Uhr am Samstag (08.11.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

