POL-COE: Nordkirchen, Holtkampstraße/ Motorroller gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Holtkampstraße einen verschlossenen Motorroller gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Freitag (07.11.25) und 6 Uhr am Samstag (08.11.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell