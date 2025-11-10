PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ (Versuchter)Einbruch

Coesfeld (ots)

In Havixbeck waren Einbrecher in der Nacht von Samstag (08.11.25) auf Sonntag (09.11.25) unterwegs. In der Straße Im Flothfeld gelang es nicht, die Terrassentür eines Hauses aufzubrechen.

Anders an der Straße Althoffsweg. Dort schlugen Einbrecher das Glas eines Fensters neben der Terrassentür ein. Die Tatzeiten liegen zwischen 17 Uhr am Samstag (08.11.25) und 8.30 Uhr am Sonntag (09.11.25). Nach jetzigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Polizei Coesfeld
Telefon: 02541-14-290 bis -292
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

