Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße, Am Fredesteen/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei in Coesfeld sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 15.20 Uhr befuhr dieser am Freitag (07.11.25) in einem silbernen Auto mit polnischem Kennzeichen die Straße Am Fredesteen in Fahrtrichtung Borkener Straße. Gleichzeit war ein 26-jähriger Pedelecfahrer auf dem rechts neben der Fahrbahn der Borkener Straße liegenden Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Auf der Höhe des Einmündungsbereiches Borkener Straße/Am Fredesteen missachtete der Unbekannte das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und bog nach rechts auf die Borkener Straße ein. Der Pedelecfahrer bremste stark, um eine Kollision zu vermeiden und stürzte. Der Autofahrer fuhr in Richtung Innenstadt weg. Der 26-Jährige wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

