POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Heide/ Einbrüche

Coesfeld (ots) - Ein falscher Polizist hat bei einer Frau aus Nordkirchen am Donnerstag (06.11.25) Bargeld erbeutet. Gegen 14.30 Uhr gab sich jemand als Mitarbeiter eines Betrugsdezernates aus. Der Täter redete rund anderthalb Stunden auf die Nordkirchenerin ein und gaukelte ihr vor, dass jemand in ihrem Namen eine Bestellung in Höhe von 4000 Euro aufgegeben habe. Zudem gelang es dem falschen Polizisten, ihre Pin zu ...

