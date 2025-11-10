PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Heide/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Im Baugebiet Kalksbecker Heide haben unbekannte zwei Container und einen Bauanhänger aufgebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen 20 Uhr am Freitag (07.11.25) und 8 Uhr am Samstag (08.11.25). Die Täter entwendeten unter anderem Ladestationen. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 09:03

    POL-COE: Nordkirchen/ Falscher Polizist erbeutet Bargeld

    Coesfeld (ots) - Ein falscher Polizist hat bei einer Frau aus Nordkirchen am Donnerstag (06.11.25) Bargeld erbeutet. Gegen 14.30 Uhr gab sich jemand als Mitarbeiter eines Betrugsdezernates aus. Der Täter redete rund anderthalb Stunden auf die Nordkirchenerin ein und gaukelte ihr vor, dass jemand in ihrem Namen eine Bestellung in Höhe von 4000 Euro aufgegeben habe. Zudem gelang es dem falschen Polizisten, ihre Pin zu ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:00

    POL-COE: Senden/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - Am Anton-Aulke-Ring und am Schmiedekamp in Bösensell sind Unbekannte am Donnerstag (06.11.25) in Häuser eingebrochen, indem sie in einem Fall ein Fenster und im anderen eine Tür aufbrachen. Die Tatzeiten liegen zwischen 14 Uhr und 19.50 Uhr. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 07:47

    POL-COE: Lüdinghausen, Freiheit Wolfsberg/ Blauer Volvo V60 beschädigt

    Coesfeld (ots) - Einen blauen Volvo V60 hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (06.11.25) an der Freiheit Wolfsberg beschädigt. Zwischen 9.30 Uhr und 13.40 Uhr stand dieser in einer Parkbox. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren