POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Heide/ Einbrüche
Coesfeld (ots)
Im Baugebiet Kalksbecker Heide haben unbekannte zwei Container und einen Bauanhänger aufgebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen 20 Uhr am Freitag (07.11.25) und 8 Uhr am Samstag (08.11.25). Die Täter entwendeten unter anderem Ladestationen. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.
