Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Am Anton-Aulke-Ring und am Schmiedekamp in Bösensell sind Unbekannte am Donnerstag (06.11.25) in Häuser eingebrochen, indem sie in einem Fall ein Fenster und im anderen eine Tür aufbrachen. Die Tatzeiten liegen zwischen 14 Uhr und 19.50 Uhr. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

