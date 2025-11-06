Polizei Coesfeld

POL-COE: Münster, Dülmen/32-jähriger Einbrecher festgenommen - mindestens 40 Tatorte in Dülmen und Münster

Coesfeld (ots)

Die Polizei Münster hat Ende Oktober (23.10.) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der für mindestens 40 Wohn- und Geschäftseinbrüche verantwortlich sein soll.

Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten den 32-Jährigen in Dülmen festnehmen. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll für Einbrüche in Dülmen und Münster verantwortlich sein.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten diverse Gegenstände, unter anderem Elektronikartikel, Schmuck und Geschirr, sicher. Die Polizei ist nach wie vor auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern der Gegenstände. Die Gegenstände sind mit der Pressemitteilung vom Montag (03.11.) veröffentlicht und hier einsehbar:

https://muenster.polizei.nrw/presse/schmuck-geschirr-und-elektronikartikel-sichergestellt

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

