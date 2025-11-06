Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B58/ Motorrad schleudert in Gegenverkehr

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen ist am Mittwoch (05.11.25) auf eine Gruppe Motorradfahrer auf der B58 aufgefahren, die in Richtung Haltern unterwegs war. Gegen 17.40 Uhr stoppten fünf Motorradfahrer verkehrsbedingt in der Bauerschaft Emkum, was der 83-Jährige nicht rechtzeitig bemerkte. Dabei fuhr er auf drei Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel im Alter von 30 bis 36 Jahren auf. Der zuerst erfasste Fahrer fiel hinunter. Seine Maschine schleuderte in den Gegenverkehr, wo diese mit dem Auto einer 45-jährigen Frau aus Haltern kollidierte. Alle drei Fahrer kamen verletzt in Krankenhäuser, einer davon mit einem Rettungshubschrauber, die beiden anderen mit Rettungswagen. Lebensgefahr bestand bei keinem der Fahrer. Die Autofahrer blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme für rund drei Stunden gesperrt.

