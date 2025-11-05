Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße/ Gelber VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Motorrollerfahrerin hat am Dienstag (04.11.25) einen gelben VW Golf beschädigt. Zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr stand dieser auf dem Lidl-Parkplatz in Buldern. Die Unbekannte fuhr auf einem weißen Roller mit roten Seitenschwellern vom Unfallort weg. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

-weiblich -50-60 Jahre -schulterlanges blondes Haar -rund 1,70 Meter -"normale" bis kräftige Figur

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell