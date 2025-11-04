PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Für einen 49-jährigen Autofahrer aus Dülmen endete die Fahrt am Montag (03.11.25) auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes. Gegen 23.20 Uhr sah eine Streifenwagenbesatzung, wie dieser über eine Rot zeigende Ampel an der Kreuzung Münsterstraße/Bergfeldstraße/Kreuzweg fuhr. Während der Kontrolle gab der Mann an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund einem Promille positiv. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem Dülmener eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
