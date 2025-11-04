POL-COE: Coesfeld, Erlenweg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Erlenweg in ein Haus eingebrochen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Passiert ist das am Montag (03.11.25) zwischen 16.40 Uhr und 18.20 Uhr. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell