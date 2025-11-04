Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnweg/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung stoppte am Montag (03.11.25) einen 17-jährigen Coesfelder am Bahnweg, der auf einem E-Scooter fuhr. Gegen 15.10 Uhr sahen die Polizisten, dass er während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Während der Kontrolle gab der Jugendliche an, täglich Drogen zu konsumieren. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab, worauf er für eine Blutprobe mit zur Wache musste. Die Beamten untersagten dem Coesfelder die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Die Polizei weist darauf hin, dass für das Fahren eines E-Scooters dieselben Promille- und Betäubungsmittelwerte gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen. Besitzer eines E-Scooters haben zudem dafür die Verantwortung, dass an dem Gefährt ein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht sein muss.

