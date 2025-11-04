PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bahnweg/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung stoppte am Montag (03.11.25) einen 17-jährigen Coesfelder am Bahnweg, der auf einem E-Scooter fuhr. Gegen 15.10 Uhr sahen die Polizisten, dass er während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Während der Kontrolle gab der Jugendliche an, täglich Drogen zu konsumieren. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab, worauf er für eine Blutprobe mit zur Wache musste. Die Beamten untersagten dem Coesfelder die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Die Polizei weist darauf hin, dass für das Fahren eines E-Scooters dieselben Promille- und Betäubungsmittelwerte gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen. Besitzer eines E-Scooters haben zudem dafür die Verantwortung, dass an dem Gefährt ein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht sein muss.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:37

    POL-COE: Dülmen, Ostring/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitag (31.10.25) entgegen der Fahrtrichtung in den Ostring eingefahren. Daraufhin musste ein 24-jähriger Autofahrer aus Dülmen ausweichen, in dessen Folge er auf ein Schachtgitter fuhr. Dieses brach, weswegen es zu Schäden am Auto kam. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:28

    POL-COE: Dülmen, Ostdamm/ Schwarzer Audi S5 beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (30.10.25) einen schwarzen Audi S5 am Ostdamm beschädigt. Zwischen 6 Uhr und 16.30 Uhr stand dieser auf einem Mitarbeiterparkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:23

    POL-COE: Dülmen, Nonnenwall/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Am Nonnenwall sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen, indem sie gewaltsam eine Tür öffneten. Die Tatzeit liegt zwischen 9 Uhr am 27.10.25 und 9.55 Uhr am Montag (03.11.25). Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren