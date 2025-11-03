POL-COE: Dülmen, Ostdamm/ Schwarzer Audi S5 beschädigt

Coesfeld (ots) - Am Nonnenwall sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen, indem sie gewaltsam eine Tür öffneten. Die Tatzeit liegt zwischen 9 Uhr am 27.10.25 und 9.55 Uhr am Montag (03.11.25). Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

