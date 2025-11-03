Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostring/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitag (31.10.25) entgegen der Fahrtrichtung in den Ostring eingefahren. Daraufhin musste ein 24-jähriger Autofahrer aus Dülmen ausweichen, in dessen Folge er auf ein Schachtgitter fuhr. Dieses brach, weswegen es zu Schäden am Auto kam. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

