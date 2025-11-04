Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostdamm/ Fahrradhelme verhindern Schlimmeres

Coesfeld (ots)

Das Tragen von Helmen hat bei einem Sturz mit einem Fahrrad wohl schlimmere Verletzungen verhindert. Gegen 17.30 Uhr verlor eine Dülmenerin beim Anfahren an der Kreuzung Ostdamm/ Gründer Grund mit ihrem Fahrrad das Gleichgewicht und stürzte. In einem Kindersitz auf ihrem Gepäckträger befand sich das angeschnallte dreijährige Kind, das ebenfalls mit dem Fahrrad umfiel. Beide trugen einen Helm. Kind und Mutter verletzten sich nach bisherigem Stand leicht und kamen zur weiteren Abklärung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell