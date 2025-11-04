PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostdamm/ Fahrradhelme verhindern Schlimmeres

Coesfeld (ots)

Das Tragen von Helmen hat bei einem Sturz mit einem Fahrrad wohl schlimmere Verletzungen verhindert. Gegen 17.30 Uhr verlor eine Dülmenerin beim Anfahren an der Kreuzung Ostdamm/ Gründer Grund mit ihrem Fahrrad das Gleichgewicht und stürzte. In einem Kindersitz auf ihrem Gepäckträger befand sich das angeschnallte dreijährige Kind, das ebenfalls mit dem Fahrrad umfiel. Beide trugen einen Helm. Kind und Mutter verletzten sich nach bisherigem Stand leicht und kamen zur weiteren Abklärung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:41

    POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Alkoholisiert Auto gefahren

    Coesfeld (ots) - Für einen 49-jährigen Autofahrer aus Dülmen endete die Fahrt am Montag (03.11.25) auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes. Gegen 23.20 Uhr sah eine Streifenwagenbesatzung, wie dieser über eine Rot zeigende Ampel an der Kreuzung Münsterstraße/Bergfeldstraße/Kreuzweg fuhr. Während der Kontrolle gab der Mann an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund einem ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:26

    POL-COE: Coesfeld, Erlenweg/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Erlenweg in ein Haus eingebrochen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Passiert ist das am Montag (03.11.25) zwischen 16.40 Uhr und 18.20 Uhr. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:23

    POL-COE: Coesfeld, Bahnweg/ Verdacht einer Drogenfahrt

    Coesfeld (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung stoppte am Montag (03.11.25) einen 17-jährigen Coesfelder am Bahnweg, der auf einem E-Scooter fuhr. Gegen 15.10 Uhr sahen die Polizisten, dass er während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Während der Kontrolle gab der Jugendliche an, täglich Drogen zu konsumieren. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab, worauf er für eine Blutprobe mit zur Wache musste. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren