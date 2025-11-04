POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße/ Alkoholisiert Auto gefahren
Coesfeld (ots)
Ein Zeuge meldete am Dienstag (4.11.25) ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug. Gegen 11.05 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den 63-jährigen Fahrer an der Aral-Tankstelle. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,4 Promille positiv. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.
