Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghoff/ Autos kollidieren

  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Zwischenzeitlich gesperrt war am Mittwoch (05.11.25) die Straße Tüllinghoff nach einem Verkehrsunfall. Gegen 9.20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Selm die Straße Tüllinghoff in Fahrtrichtung Selm. Im Bereich einer abknickenden Vorfahrt geriet er nach bisherigen Informationen aufgrund der tiefstehenden Sonne auf die linke Seite der Fahrbahn und kollidierte mit einer 48-jährigen Autofahrerin aus Selm. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

