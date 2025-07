Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Gemeinsame Kontrollstelle der Sicherheitskooperation

Iffezheim (ots)

Im Rahmen der Sicherheitskooperation zwischen Bundespolizei, Zoll und Polizeipräsidium Offenburg wurde am Montag am Grenzübergang Iffezheim eine gemeinsame Kontrolle durchgeführt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt und der Bundespolizeiinspektion Offenburg, unterstützt von Polizeihundeführern, dem Zoll, dem Polizeipräsidium Einsatz sowie Beamten der Gendarmerie Nationale und der Police Nationale kontrollierten den Verkehr aus Frankreich kommend. Zwischen 12:30 Uhr und 17 Uhr wurden rund 150 Fahrzeugen rund 300 Personen genauer unter die Lupe genommen. Erfreulicherweise waren dabei nur wenige Verstöße zu verfolgen: Neben einem Verstoß gegen das Waffengesetz wegen des Führens verbotener Messer wurde auch eine versuchte illegale Einreise unterbunden. Ein Autofahrer musste die Beamten zu einem Kfz-Sachverständigen begleiten, nachdem an seinem Mercedes wegen Veränderungen an Fahrwerk und Rädern die Betriebserlaubnis erloschen war.

/rs

