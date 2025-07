Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Anhaltesignale missachtet

Kehl (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl führten am frühen Samstagmorgen eine Verkehrskontrolle im Bereich der Königsberger Straße durch. Gegen 4 Uhr sollte ein Renault mit französischem Kennzeichen angehalten werden, der zuvor mit erkennbar nicht angepasster Geschwindigkeit von der Carl-Benz-Straße in die Königsbergerstraße einbog. Der Renault-Fahrer missachtete daraufhin die Anhaltesignale der sich auf der Fahrbahn befindenden Polizeibeamtin, befuhr den Gehweg und beschleunigte in Richtung Graudenzer Straße. Als er der Polizeibeamtin auswich wurde diese von dem Fahrzeug berührt, kam zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Nach kurzer Fahndung konnte der Renault in der Königsberger Straße geparkt festgestellt werden. Bei Erkennen der Polizei flüchteten die Insassen des Fahrzeugs, konnten aber nach kurzer Verfolgung von den Streifenwagenbesatzungen vorläufig festgenommen werden. Nachdem die Fahrereigenschaft geklärt wurde, war eine Beeinflussung durch "berauschende Mittel" bei dem Fahrer nicht auszuschließen, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige Heranwachsende nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und der Verdacht besteht, dass der Renault unmittelbar zuvor durch widerrechtliche Aneignung des Fahrzeugschlüssels entwendet oder unbefugt in Gebrauch genommen wurde. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. /vo

