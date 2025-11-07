POL-COE: Lüdinghausen, Gertrud-von-Le-Fort-Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Die Polizei Münster hat Ende Oktober (23.10.) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der für mindestens 40 Wohn- und Geschäftseinbrüche verantwortlich sein soll. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten den 32-Jährigen in Dülmen festnehmen. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit ...

mehr