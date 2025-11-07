PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Gertrud-von-Le-Fort-Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag, (06.11.25) in ein Haus an der Gertrud-von-Le-Fort-Straße einzubrechen. Zwischen 8 und 20 Uhr gelang es nicht, Fenster aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

