POL-COE: Lüdinghausen, Freiheit Wolfsberg/ Blauer Volvo V60 beschädigt
Coesfeld (ots)
Einen blauen Volvo V60 hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (06.11.25) an der Freiheit Wolfsberg beschädigt. Zwischen 9.30 Uhr und 13.40 Uhr stand dieser in einer Parkbox. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
