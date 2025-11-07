PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen/ Falscher Polizist erbeutet Bargeld

Coesfeld (ots)

Ein falscher Polizist hat bei einer Frau aus Nordkirchen am Donnerstag (06.11.25) Bargeld erbeutet. Gegen 14.30 Uhr gab sich jemand als Mitarbeiter eines Betrugsdezernates aus. Der Täter redete rund anderthalb Stunden auf die Nordkirchenerin ein und gaukelte ihr vor, dass jemand in ihrem Namen eine Bestellung in Höhe von 4000 Euro aufgegeben habe. Zudem gelang es dem falschen Polizisten, ihre Pin zu erfahren. Dieser gab ihr gegenüber an, dass ein Mitarbeiter die EC-Karte der Frau abholen würde, was auch geschah. Damit wurde Bargeld im vierstelligen Bereich abgehoben.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - circa 25 Jahre
   - rund 1,75 Meter
   - kurze dunkle Haare
   - braune Jacke
   - dunkle Hose
   - sprach Hochdeutsch

Die Polizei fragt, wer diese Person, Autos mit auswärtigen Kennzeichen sowie Taxis zur Abholzet oder im Vorfeld im Bereich Dorfstraße in Capelle gesehen hat. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen und rät:

-Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft.

   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der 
     die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer 
     der Behörde selbst heraus.
   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder die Pin bitten!
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
   - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110.
   - Sprechen Sie mit Angehörigen darüber, dass sie hohe Geldsummen 
     nicht zu Hause aufbewahren.
   - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder 
     weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut

sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:00

    POL-COE: Senden/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - Am Anton-Aulke-Ring und am Schmiedekamp in Bösensell sind Unbekannte am Donnerstag (06.11.25) in Häuser eingebrochen, indem sie in einem Fall ein Fenster und im anderen eine Tür aufbrachen. Die Tatzeiten liegen zwischen 14 Uhr und 19.50 Uhr. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 07:47

    POL-COE: Lüdinghausen, Freiheit Wolfsberg/ Blauer Volvo V60 beschädigt

    Coesfeld (ots) - Einen blauen Volvo V60 hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (06.11.25) an der Freiheit Wolfsberg beschädigt. Zwischen 9.30 Uhr und 13.40 Uhr stand dieser in einer Parkbox. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 07:41

    POL-COE: Lüdinghausen, Gertrud-von-Le-Fort-Straße/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag, (06.11.25) in ein Haus an der Gertrud-von-Le-Fort-Straße einzubrechen. Zwischen 8 und 20 Uhr gelang es nicht, Fenster aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren