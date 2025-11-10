PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Auseinandersetzung

Coesfeld (ots)

Zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es am Samstag (08.11.25) zwischen drei Unbekannten und einem 18-jährigen Dülmener im McDonalds. Gegen 1.15 Uhr beleidigten die drei Personen den Jugendlichen und seine 16-jährige Begleiterin aus Coesfeld aus bisher nicht bekannten Gründen. In der Folge erhielt der 18-Jährige zudem einen Schlag ins Gesicht. Das unbekannte Trio verließ dann das Schnellrestaurant in unbekannte Richtung. Einer der Täter soll Patrick heißen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: 

   -männlich -30-40 Jahre alt -1,75-1,85 Meter -blonde Haare

Person 2: 

   -männlich -30-40 Jahre alt -braune Haare

Person 3: 

   -männlich -30-40 Jahre -1,85-1,95 Meter -kräftig -schwarze Haare

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 08:41

    POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Heide/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - Im Baugebiet Kalksbecker Heide haben unbekannte zwei Container und einen Bauanhänger aufgebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen 20 Uhr am Freitag (07.11.25) und 8 Uhr am Samstag (08.11.25). Die Täter entwendeten unter anderem Ladestationen. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:03

    POL-COE: Nordkirchen/ Falscher Polizist erbeutet Bargeld

    Coesfeld (ots) - Ein falscher Polizist hat bei einer Frau aus Nordkirchen am Donnerstag (06.11.25) Bargeld erbeutet. Gegen 14.30 Uhr gab sich jemand als Mitarbeiter eines Betrugsdezernates aus. Der Täter redete rund anderthalb Stunden auf die Nordkirchenerin ein und gaukelte ihr vor, dass jemand in ihrem Namen eine Bestellung in Höhe von 4000 Euro aufgegeben habe. Zudem gelang es dem falschen Polizisten, ihre Pin zu ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:00

    POL-COE: Senden/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - Am Anton-Aulke-Ring und am Schmiedekamp in Bösensell sind Unbekannte am Donnerstag (06.11.25) in Häuser eingebrochen, indem sie in einem Fall ein Fenster und im anderen eine Tür aufbrachen. Die Tatzeiten liegen zwischen 14 Uhr und 19.50 Uhr. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren