POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Auseinandersetzung
Coesfeld (ots)
Zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es am Samstag (08.11.25) zwischen drei Unbekannten und einem 18-jährigen Dülmener im McDonalds. Gegen 1.15 Uhr beleidigten die drei Personen den Jugendlichen und seine 16-jährige Begleiterin aus Coesfeld aus bisher nicht bekannten Gründen. In der Folge erhielt der 18-Jährige zudem einen Schlag ins Gesicht. Das unbekannte Trio verließ dann das Schnellrestaurant in unbekannte Richtung. Einer der Täter soll Patrick heißen.
Die Täter werden wie folgt beschrieben:
Person 1:
-männlich -30-40 Jahre alt -1,75-1,85 Meter -blonde Haare
Person 2:
-männlich -30-40 Jahre alt -braune Haare
Person 3:
-männlich -30-40 Jahre -1,85-1,95 Meter -kräftig -schwarze Haare
Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
