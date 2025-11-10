Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Auseinandersetzung

Coesfeld (ots)

Zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es am Samstag (08.11.25) zwischen drei Unbekannten und einem 18-jährigen Dülmener im McDonalds. Gegen 1.15 Uhr beleidigten die drei Personen den Jugendlichen und seine 16-jährige Begleiterin aus Coesfeld aus bisher nicht bekannten Gründen. In der Folge erhielt der 18-Jährige zudem einen Schlag ins Gesicht. Das unbekannte Trio verließ dann das Schnellrestaurant in unbekannte Richtung. Einer der Täter soll Patrick heißen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

-männlich -30-40 Jahre alt -1,75-1,85 Meter -blonde Haare

Person 2:

-männlich -30-40 Jahre alt -braune Haare

Person 3:

-männlich -30-40 Jahre -1,85-1,95 Meter -kräftig -schwarze Haare

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell