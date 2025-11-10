Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grottenkamp

Täter flüchten nach Einbruch in Reihenhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 08.11.2025, gegen 21.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Grottenkamp in Senden ein. Hierzu hebelten sie die Haustür auf und gelangten so ins Hausinnere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Im Anschluss an die Tat sah ein aufmerksamer Zeuge vier unbekannte Täter, die in einem Auto mit auswärtigem Kennzeichen vom Tatort flüchteten.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

- dunkel gekleidet - maskiert mit einer Art Schaal - eine Person kräftige Statur (dicklich)

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kombi (Ford) gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

