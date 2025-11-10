POL-COE: Dülmen, Rödder/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein 75-jähriger Mann galt in der Nacht von Freitag auf Samstag zunächst als vermisst, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten telefonisch erreicht und so auch sein Aufenthaltsort ermittelt werden. Der 75-Jährige setzte sich nach der Einnahme von starken Schmerzmitteln in sein Auto und prallte gegen mehrere Hindernisse. Letztendlich prallte er gegen ein geparktes Auto. Dort trafen die Beamten ihn ...

