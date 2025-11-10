POL-COE: Dülmen, Rödder/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Durch das Aufbrechen eines Fensters und einer Terrassentür gelangten Unbekannte am Freitag (07.11.25) in ein Haus in Rödder. Die Tatzeit liegt zwischen 16.15 Uhr und 21.15 Uhr. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
