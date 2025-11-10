Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße/ Unter dem Einfluss von Tabletten

Coesfeld (ots)

Ein 75-jähriger Mann galt in der Nacht von Freitag auf Samstag zunächst als vermisst, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten telefonisch erreicht und so auch sein Aufenthaltsort ermittelt werden. Der 75-Jährige setzte sich nach der Einnahme von starken Schmerzmitteln in sein Auto und prallte gegen mehrere Hindernisse. Letztendlich prallte er gegen ein geparktes Auto. Dort trafen die Beamten ihn in seinem Auto sitzend und mit noch laufendem Motor an. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt rundum beschädigt. Er selbst wirkte unter dem Einfluss der Medikamente desorientiert und körperlich augenscheinlich nicht in der Lage ein Auto sicher zu führen. Ihm wurden auf der Polizeiwache in Lüdinghausen Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Fahrtstrecke ist bisher unbekannt, sodass die Unfallörtlichkeiten teilweise ungeklärt sind.

Hinweise hierzu an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell