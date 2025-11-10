Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hiddingseler Straße, Elvert/ Alkoholisierter Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Coesfeld (ots)

Nachdem ein 24-jähriger rumänischer Autofahrer am Sonntag (09.11.25) von der Hiddingseler Straße in Elvert abkam, flüchtete dieser zunächst. Gegen 5.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass der Fahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geraten war. Er versuchte zunächst wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, kam jedoch letztendlich in einem Graben einige Meter weiter zum Stillstand. Dort stieg der 24-Jährige aus dem Auto aus und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. Die Feuerwehr setzte eine Drohne ein, um den Unfallverursacher aufzufinden.

Letztlich traf eine Streifenwagenbesatzung den unverletzten Mann auf Höhe der Polizeiwache in Lüdinghausen an. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit über einem Promille positiv, worauf ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der Führerschein des Mannes gefälscht ist. Die Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

