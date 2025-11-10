Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße, Oberstockumer Weg/ Auf der Fahrt zur Tankstelle verunfallt

Coesfeld (ots)

Um Alkoholnachschub zu besorgen, fuhr ein 27-jähriger Nottulner mit seinem Cousin am 08.11.2025, gegen 23.00 Uhr, los. Hierzu führte er das Auto seines Cousins, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen, während ihn dieser auf dem Beifahrersitz sitzend begleitete. An der Kreuzung Daruper Straße / Oberstockumer Weg verlor der Nottulner die Kontrolle über das Auto und stieß frontal auf ein an der Ampelkreuzung wartendes Auto. Es kam zum Unfall bei dem sich die Insassen des wartenden Fahrzeugs, die 44-jährige Fahrerin aus Telgte und ihre 38-jährige Begleitung aus Münster, leicht verletzten. Rettungssanitäter behandelten sie vor Ort.

Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholvortest beim Fahrer ergab einen Wert von ca. 1.6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Dülmen entnommen, die Weiterfahrt natürlich untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die Daruper Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell