PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße, Oberstockumer Weg/ Auf der Fahrt zur Tankstelle verunfallt

Coesfeld (ots)

Um Alkoholnachschub zu besorgen, fuhr ein 27-jähriger Nottulner mit seinem Cousin am 08.11.2025, gegen 23.00 Uhr, los. Hierzu führte er das Auto seines Cousins, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen, während ihn dieser auf dem Beifahrersitz sitzend begleitete. An der Kreuzung Daruper Straße / Oberstockumer Weg verlor der Nottulner die Kontrolle über das Auto und stieß frontal auf ein an der Ampelkreuzung wartendes Auto. Es kam zum Unfall bei dem sich die Insassen des wartenden Fahrzeugs, die 44-jährige Fahrerin aus Telgte und ihre 38-jährige Begleitung aus Münster, leicht verletzten. Rettungssanitäter behandelten sie vor Ort.

Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholvortest beim Fahrer ergab einen Wert von ca. 1.6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Dülmen entnommen, die Weiterfahrt natürlich untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die Daruper Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:26

    POL-COE: Nordkirchen, Holtkampstraße/ Motorroller gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Holtkampstraße einen verschlossenen Motorroller gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Freitag (07.11.25) und 6 Uhr am Samstag (08.11.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:57

    POL-COE: Havixbeck/ (Versuchter)Einbruch

    Coesfeld (ots) - In Havixbeck waren Einbrecher in der Nacht von Samstag (08.11.25) auf Sonntag (09.11.25) unterwegs. In der Straße Im Flothfeld gelang es nicht, die Terrassentür eines Hauses aufzubrechen. Anders an der Straße Althoffsweg. Dort schlugen Einbrecher das Glas eines Fensters neben der Terrassentür ein. Die Tatzeiten liegen zwischen 17 Uhr am Samstag (08.11.25) und 8.30 Uhr am Sonntag (09.11.25). Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren