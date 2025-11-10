PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58/ Autos frontal zusammengestoßen

  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Zwei Fahrzeuge sind am Montag (10.11.25) frontal auf der B58 auf Höhe der Hütterstraße kollidiert. Vorausgegangen war ein Überholmanöver einer 20-jährigen Autofahrern aus Herdecke. Gegen 8.30 Uhr befuhr sie die Bundesstraße in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Zum Unfallzeitpunkt war es neblig. Auf Höhe der Unfallstelle überholte sie einen vor ihr fahrenden Lkw. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 48-jährigen Paketdienstlieferanten aus Ahlen zusammen und prallte danach seitlich gegen den Lkw. Durch die Kollisionen war die Frau in ihrem Auto eingeklemmt, sodass die Feuerwehr sie befreite. Ein Rettungshubschrauber landete vor Ort, jedoch kamen die verletzte Frau sowie der verletzte Fahrer des Paketfahrzeugs mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Lebensgefahr war bei der Herdeckerin nicht auszuschließen. Der 55-jährige Fahrer des Lkw aus Osnabrück blieb unverletzt. Das Unfallaufnahme-Team der Polizei Münster unterstützte bei der Spurensicherung. Die Bundesstraße war von circa 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

