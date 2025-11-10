Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Heide/ Diebstahl aus Rohbau

Coesfeld (ots)

Aus einem Rohbau an der Kalksbecker Heide haben Täter diverse Starkstromkabel sowie Verlängerungskabel entwendet. Zu diesem Zweck wurden die Kabel durchtrennt. Dadurch entstand Sachschaden an einem Gipssilo sowie an der Verkabelung des Einfamilienhauses. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Freitag (07.11.25) und 7.10 Uhr am Montag (10.11.25). Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu anderen Einbrüchen in dem Baugebiet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6154649). Auch hier bittet die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell