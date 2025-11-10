POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Heide/ Diebstahl aus Rohbau
Coesfeld (ots)
Aus einem Rohbau an der Kalksbecker Heide haben Täter diverse Starkstromkabel sowie Verlängerungskabel entwendet. Zu diesem Zweck wurden die Kabel durchtrennt. Dadurch entstand Sachschaden an einem Gipssilo sowie an der Verkabelung des Einfamilienhauses. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Freitag (07.11.25) und 7.10 Uhr am Montag (10.11.25). Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu anderen Einbrüchen in dem Baugebiet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6154649). Auch hier bittet die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell