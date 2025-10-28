Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Urteil im beschleunigten Verfahren

Freiburg (ots)

Wegen Diebstahls wurde ein 26-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte einem schlafenden Mann am Hauptbahnhof Freiburg das Mobiltelefon gestohlen.

Über die am Freiburger Hauptbahnhof installierte Videoüberwachung konnte die Bundespolizei am Sonntagabend (26.10.25) einen Diebstahl beobachten. Ein rumänischer Staatsangehöriger stahl einem schlafenden 58-jährigen Mann das Mobiltelefon. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 26-jährigen wenig später vorläufig festnehmen und das außerhalb des Bahnhofs versteckte Telefon sicherstellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde beim zuständigen Amtsgericht ein beschleunigtes Verfahren gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen durchgeführt. Das Amtsgericht verurteilte den Mann wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell