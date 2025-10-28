PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Urteil im beschleunigten Verfahren

Freiburg (ots)

Wegen Diebstahls wurde ein 26-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte einem schlafenden Mann am Hauptbahnhof Freiburg das Mobiltelefon gestohlen.

Über die am Freiburger Hauptbahnhof installierte Videoüberwachung konnte die Bundespolizei am Sonntagabend (26.10.25) einen Diebstahl beobachten. Ein rumänischer Staatsangehöriger stahl einem schlafenden 58-jährigen Mann das Mobiltelefon. Eine Streife der Bundespolizei konnte den 26-jährigen wenig später vorläufig festnehmen und das außerhalb des Bahnhofs versteckte Telefon sicherstellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde beim zuständigen Amtsgericht ein beschleunigtes Verfahren gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen durchgeführt. Das Amtsgericht verurteilte den Mann wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:25

    BPOLI-WEIL: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

    Waldshut (ots) - Mit einer gefälschte Identitätskarte wies sich ein 31-Jähriger bei der Kontrolle durch die Bundespolizei aus. Im Anschluss erfolgte die Sicherstellung der Identitätskarte. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den polnischen Staatsangehörigen am Sonntagmittag (26.10.2025) am Grenzübergang Waldshut. Zur Kontrolle händigte der Mann eine polnische Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:52

    BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Einreiseverbot und Haftbefehl

    Basel (ots) - Ein 32-Jähriger versuchte mit einem Fernzug nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei beendet den Versuch und lieferte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Einsatzkräfte kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Donnerstagabend (23.10.25) in einem Fernzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Dabei konnte der 32-Jährige keine Ausweisdokumente vorlegen und gab an nach ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:40

    BPOLI-WEIL: Schleusung verhindert

    Waldshut (ots) - Ein 34-Jähriger versuchte zwei Personen, die nicht über die notwendigen Ausweisdokumente für Deutschland verfügen, trotzdem nach Deutschland zu verbringen. Die Geschleusten wurden in die Schweiz zurückgewiesen und versuchten es wenig später erneut. Einsatzkräfte des Zolls kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagnachmittag (23.10.25) als Fahrzeugführer bei der Einreise am Grenzübergang Waldshut. Der 34-Jährige konnte sich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren