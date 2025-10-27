PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

Waldshut (ots)

Mit einer gefälschte Identitätskarte wies sich ein 31-Jähriger bei der Kontrolle durch die Bundespolizei aus. Im Anschluss erfolgte die Sicherstellung der Identitätskarte. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den polnischen Staatsangehörigen am Sonntagmittag (26.10.2025) am Grenzübergang Waldshut. Zur Kontrolle händigte der Mann eine polnische Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale am Dokument fest. Der Mann gab an, seinen alten polnischen Ausweis verloren zu haben und sich nicht um einen Neuen gekümmert zu haben. Durch eine Überprüfung der Fingerabdrücke des 31-Jährigen mittels Fast-ID konnte seine Identität bestätigt werden. Gegen den Mann wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und mittelbare Falschbeurkundung eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 09:52

    BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Einreiseverbot und Haftbefehl

    Basel (ots) - Ein 32-Jähriger versuchte mit einem Fernzug nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei beendet den Versuch und lieferte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Einsatzkräfte kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Donnerstagabend (23.10.25) in einem Fernzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Dabei konnte der 32-Jährige keine Ausweisdokumente vorlegen und gab an nach ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:40

    BPOLI-WEIL: Schleusung verhindert

    Waldshut (ots) - Ein 34-Jähriger versuchte zwei Personen, die nicht über die notwendigen Ausweisdokumente für Deutschland verfügen, trotzdem nach Deutschland zu verbringen. Die Geschleusten wurden in die Schweiz zurückgewiesen und versuchten es wenig später erneut. Einsatzkräfte des Zolls kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagnachmittag (23.10.25) als Fahrzeugführer bei der Einreise am Grenzübergang Waldshut. Der 34-Jährige konnte sich mit ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 07:20

    BPOLI-WEIL: In der Schweiz gesuchter Mann bei Grenzkontrollen festgenommen

    Weil am Rhein (ots) - Ein durch die Schweiz mit europäischem Haftbefehl gesuchter 50-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Der kongolesische Staatsangehörige wurde am Mittwochnachmittag (22.10.25) durch Einsatzkräfte der Bundespolizei als Reisender in einem Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren