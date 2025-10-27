Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

Waldshut (ots)

Mit einer gefälschte Identitätskarte wies sich ein 31-Jähriger bei der Kontrolle durch die Bundespolizei aus. Im Anschluss erfolgte die Sicherstellung der Identitätskarte. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den polnischen Staatsangehörigen am Sonntagmittag (26.10.2025) am Grenzübergang Waldshut. Zur Kontrolle händigte der Mann eine polnische Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale am Dokument fest. Der Mann gab an, seinen alten polnischen Ausweis verloren zu haben und sich nicht um einen Neuen gekümmert zu haben. Durch eine Überprüfung der Fingerabdrücke des 31-Jährigen mittels Fast-ID konnte seine Identität bestätigt werden. Gegen den Mann wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und mittelbare Falschbeurkundung eingeleitet. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.

