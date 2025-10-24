PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: In der Schweiz gesuchter Mann bei Grenzkontrollen festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein durch die Schweiz mit europäischem Haftbefehl gesuchter 50-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen.

Der kongolesische Staatsangehörige wurde am Mittwochnachmittag (22.10.25) durch Einsatzkräfte der Bundespolizei als Reisender in einem Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, bei der Einreise nach Deutschland, kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass durch die Schweiz eine Ausschreibung zur Festnahme mit dem Zwecke der Auslieferung besteht. Dem 50-Jährigen werden dort Eigentumsdelikte und Wirtschaftskriminalität vorgeworfen. Aufgrund der Ausschreibung und dem damit verbundenen europäischen Haftbefehl wurde der Mann vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen. Nach der Prüfung durch das zuständige Amtsgericht wurde der 50-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er bis zur Entscheidung über die Auslieferung verbleiben muss.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 15:30

    BPOLI-WEIL: Gesuchter Urkundenfälscher muss in Haft

    Neuenburg (ots) - Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze, stellte die Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann fest. Da er vor Ort die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme. Am Dienstagabend (21.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, den rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 15:06

    BPOLI-WEIL: Festnahme bei unerlaubter Einreise

    Weil am Rhein (ots) - Der Versuch eines 37-Jährigen ohne Dokumente nach Deutschland einzureisen endete in der Kontrolle der Bundespolizei. Aufgrund eines Haftbefehls wurde der Mann festgenommen. Am Mittwochabend (22.10.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 16:29

    BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 37.000 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

    Lottstetten (ots) - Ein wegen Einschleusens von Ausländern verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann, wurde bei der Einreise aus der Schweiz durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Am Dienstagabend (21.10.2025) kontrolliert die Bundespolizei den slowenischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Lottstetten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren