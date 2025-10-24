Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: In der Schweiz gesuchter Mann bei Grenzkontrollen festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein durch die Schweiz mit europäischem Haftbefehl gesuchter 50-Jähriger wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen.

Der kongolesische Staatsangehörige wurde am Mittwochnachmittag (22.10.25) durch Einsatzkräfte der Bundespolizei als Reisender in einem Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, bei der Einreise nach Deutschland, kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass durch die Schweiz eine Ausschreibung zur Festnahme mit dem Zwecke der Auslieferung besteht. Dem 50-Jährigen werden dort Eigentumsdelikte und Wirtschaftskriminalität vorgeworfen. Aufgrund der Ausschreibung und dem damit verbundenen europäischen Haftbefehl wurde der Mann vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen. Nach der Prüfung durch das zuständige Amtsgericht wurde der 50-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er bis zur Entscheidung über die Auslieferung verbleiben muss.

