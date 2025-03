Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht am Kurgarten (09.03.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf einem Parkplatz am Kurgarten ist es am Sonntag, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr zu einer Unfallflucht mit etwa 3.000 Euro Schaden gekommen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter einen weißen Peugeot, der auf dem Parkplatz eines Restaurants am Kurgarten parkte an dessen linker Seite. Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Villingen nimmt unter der Nummer 07721 / 6010 Hinweise zum Vorfall entgegen.

