Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schleusung verhindert

Waldshut (ots)

Ein 34-Jähriger versuchte zwei Personen, die nicht über die notwendigen Ausweisdokumente für Deutschland verfügen, trotzdem nach Deutschland zu verbringen. Die Geschleusten wurden in die Schweiz zurückgewiesen und versuchten es wenig später erneut.

Einsatzkräfte des Zolls kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagnachmittag (23.10.25) als Fahrzeugführer bei der Einreise am Grenzübergang Waldshut. Der 34-Jährige konnte sich mit einem türkischen Reisepass und einem deutschen Aufenthaltstitel ausweisen. Mit ihm Fahrzeug befand sich ein 25-jähriger Mann und eine 30 Jahre alte Frau. Beide Personen, die ebenfalls türkische Staatsangehörige sind, konnten lediglich türkischen Identitätskarten vorlegen. Eine Überprüfung der Personen ergab, dass der 25-Jährige und die 30-Jährige am Vortrag bereits durch die Bundespolizeiinspektion Konstanz wegen unerlaubter Einreise angezeigt und in die Schweiz zurückgewiesen wurden. Gegen den Fahrer wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Einschleusen von Ausländern eingeleitet. Gegen die beiden Geschleusten wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Anschließend wurden sie in die Schweiz zurückgewiesen. Nur gute drei Stunden später wurden die beiden Personen erneut bei der Einreise kurz nach dem Grenzübergang Waldshut durch Einsatzkräfte des Zolls festgestellt. Durch die Bundespolizei wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet und die Personen wurden erneut in die Schweiz zurückgewiesen.

