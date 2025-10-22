Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall Aktienstraße/ Mellinghofer Straße - drei verletzte Personen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwoch, 22.10.2025 kam es um kurz vor 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Aktienstraße, Ecke Mellinghofer Straße. Nach Eingang des Notrufs wurde zunächst ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Berufsfeuerwehr Mülheim zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich zügig heraus, dass mehrere Personen am Unfall beteiligt waren. Aus diesem Grund wurden zwei weitere Rettungsmittel sowie der Einsatzleitdienst nachalarmiert. Die am Unfall beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch die Berufsfeuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme der Polizei, kam es zu Einschränkungen im ÖPNV und einer Teilsperrung der Aktienstraße. Die Einsatzstelle wurde zur Unfallursachenermittlung der Polizei übergeben.(TFi/SKu/TT)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell