Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Schlussmeldung zum Großbrand an der Kölner Straße

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Nachdem der Brand am Vormittag unter Kontrolle gebracht werden konnte, zogen sich die Nachlöscharbeiten bis in den Abend hinein.

Seit etwa 15:00 Uhr befand sich nur noch eine Brandwache, bestehend aus einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter, an der Einsatzstelle. Diese überprüfte das betroffene Gebäude regelmäßig mittels Wärmebildkamera, um verbliebene Glutnester frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Nachlöscharbeiten durchzuführen.

Am Abend unterbrachen der Energie- und der Wasserversorger die Zufuhr zum Objekt. Während des Einsatzes war eine Trinkwasserleitung im Gebäude geborsten, weshalb die Wasserzufuhr durch den Wasserversorger abgeschaltet werden musste. Auch die Gasversorgung wurde vorsorglich getrennt.

Im Verlauf des Nachmittags konnte die Kölner Straße wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben und damit der Verkehr vollständig aufgenommen werden. Gegen 21:00 Uhr übergab die Brandwache die Einsatzstelle an die Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Nach knapp 16 Stunden ist der Einsatz für die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr damit beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell