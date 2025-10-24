Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Einreiseverbot und Haftbefehl

Basel (ots)

Ein 32-Jähriger versuchte mit einem Fernzug nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei beendet den Versuch und lieferte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Einsatzkräfte kontrollierten den algerischen Staatsangehörigen am Donnerstagabend (23.10.25) in einem Fernzug zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Dabei konnte der 32-Jährige keine Ausweisdokumente vorlegen und gab an nach Frankfurt / Main fahren zu wollen. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des Mannes mittels Fast-ID ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Haftbefehls und eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Einreiseverbots. Zudem bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Erschleichen von Leistungen und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gegen den 32-Jährigen eingeleitet. Die geforderte Geldstrafe aufgrund einer Verurteilung wegen Unterschlagung konnte der Mann nicht aufbringen. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in Abstimmung mit der ausschreibenden Staatsanwaltschaft zur Verbüßung der 45-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell