Coesfeld (ots) - Nach einer Attacke gegen einen 24-jährigen Nottulner am Sonntag (09.11.25) sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 4.15 Uhr befand sich der Mann mit einer Begleitung auf dem Weg nach Hause. Ein fremder Mann sprach beide aus dem Auto heraus an und fragte nach deren Adressen. Zusätzlich äußerte der Unbekannte, dass er beiden hinterherfahren werde. Daraufhin begaben sie sich in einen Garten. Nachdem einige ...

