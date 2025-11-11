POL-COE: Lündinghausen, Georgiistraße
Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte brachen am Montag (10.11.25), in der Zeit von 06.45 Uhr bis 18.15 Uhr, in ein Haus auf der Georgiistraße ein. Zuvor hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell