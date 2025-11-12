Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Brulandstraße

Einbruch in eine Wohnung

Coesfeld (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Brulandstraße in Nottuln, Appelhülsen brachen bislang unbekannte Täter am 11.11.2025, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21-30 Uhr, ein.

Hierzu schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so ins Innere der Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke, insbesondere im Schlafzimmer und entwendeten Schmuck. Ob weitere Dinge entwendet worden sind, steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell